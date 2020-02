Bernie Ebbers, 1941-2020...

Bernie Ebbers, de 'telecom cowboy' die in de jaren '90 een fraude van 11 miljard dollar aanstuurde, is op 78-jarige leeftijd overleden.

De Bernie Madoff van de internet- en telecombubbel van de jaren negentig. Zo zou je Bernie Ebbers kunnen noemen. Als CEO van Worldcom overzag hij eind vorige eeuw een fraude van 11 miljard dollar, waarvoor hij in 2005 in de cel belandde.

Ebbers, basketbalcoach en zoon van een Canadese deur-aan-deurverkoper, bouwde in de jaren negentig via een hele reeks overnames telecomgroep Worldcom uit tot een grote speler. Hij deed dat op een flamboyante manier, waarbij hij omwille van zijn kledingstijl - jeans en laarzen - bekend werd als de 'telecom cowboy'

De aandelenkoers van Worldcom ging de hoogte in, tot de internetzeepbel barstte en het bedrijf moeite kreeg om de goede prestaties voort te zetten. Om de schijn hoog te houden, begon Ebbers daarom uitgaven als een investering te spreiden over meerdere jaren, in plaats van ze meteen als kost te boeken. Het liet hem toe om Worldcom in 2001 nog een winst van 1,4 miljard dollar te laten boeken, terwijl het bedrijf in werkelijkheid in het rood draaide.

Ook in België had Worldcom in die periode een vierhonderdtal mensen in dienst. Naar schatting enkele duizenden Belgen waren mee slachtoffer van de aandelenfraude. De activiteiten van Worldcom maakten in 2004 een doorstart als telecomgroep MCI.

Ebbers werd in 2005 veroordeeld voor fraude, voor een bedrag dat uiteindelijk opliep tot 11 miljard dollar. Hij was daarmee een van de bekende namen in een tijdperk waarin de Amerikaanse Justitie voluit ten strijde trok tegen witteboordcriminaliteit op Wall Street en zaken inspande tegen de CEO's van Enron, Tyco, Adelphia en Martha Stewart Living.

De zaak-Ebbers was op dat moment de grootste fraudezaak in de Verenigde Staten, tot Bernie Madoff in 2008 dat record brak. Ook het faillissement van Worldcom, dat op een bepaald moment een afschrijving van 80 miljard dollar op zijn overnames boekte, was het grootste in de VS, tot Lehman Brothers in 2008 omver viel.