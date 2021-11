Beveiligingsgroep McAfee van de beurs via overname van 14 miljard dollar

De cybersecurityspecialist McAfee komt in handen van een consortium rond de investeerders Advent International en Permira Advisers. Ze betalen 26 dollar per aandeel in contanten.

Inclusief de overname van zowat 4 miljard dollar aan schulden komt het prijskaartje voor de softwaremaker op meer dan 14 miljard dollar (12 miljard euro). Tot het consortium van de overnemers behoren ook de investeringsgroep Crosspoint Capital Partners, het Canadese staatspensioenfonds, het Singaporese staatsfonds GIC en een dochteronderneming van het staatsinvesteringsfonds van Abu Dhabi.

De aandeelhouders van McAfee die op het bod ingaan, ontvangen zowat 23 procent meer dan de slotkoers van McAfee afgelopen donderdag, net voor het nieuws over een potentiële overname uitlekte via de nieuwsdienst Bloomberg.

Woelig

McAfee werd in 1987 opgericht door ondernemer John McAfee en pionierde met antivirussoftware voor pc's. De ondernemer die het bedrijf zijn naam gaf, verkocht al in 1994 al zijn aandelen en leidde sindsdien een woelig leven. In juni werd hij dood aangetroffen in een Spaanse gevangeniscel, enkele uren nadat het Spaanse gerecht zijn uitlevering aan de VS had goedgekeurd na beschuldigingen van belastingfraude.

Ook het bedrijf McAfee maakte veel omzwervingen. In december 1999 ging het een eerste keer naar de beurs, om in 2010 overgenomen te worden door Intel. In 2016 verkocht dat bedrijf een controlebelang van 51 procent aan de investeringsmaatschappij TPG. In oktober vorig jaar bracht die het bedrijf voor de tweede keer naar de beurs. Nu komt er nog sneller een einde aan de beurscarrière.