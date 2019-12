Beveiligingslekken ontdekt in presentatiesysteem van Barco

‘Hoewel het moeilijk was om door de perimeter te raken, vonden we meerdere kwetsbaarheden eens we toegang hadden tot het systeem. Zodra we het systeem voldoende verkend hadden, was het niet moeilijk om die kwetsbaarheden uit te buiten’, zegt Dmitry Janushkevich van F-Secure, die gespecialiseerd is in hardwarebeveiliging. ‘We kunnen dit systeem in minder dan een minuut compromitteren.’