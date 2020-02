Bezos casht 1,8 miljard dollar met Amazon-aandelen

Het bedrag dat de Amazon-topman opstrijkt, is bijna even groot als in de eerste 15 jaar van de beurscarrière van het bedrijf.

In de 15 jaar na de eerste notering van de e-commercereus Amazonop Wall Street deed oprichter en CEO Jeff Bezos ongeveer een vijfde van het bedrijf van de hand voor ongeveer 2 miljard dollar. Alleen al de voorbije week verzilverde hij slechts 0,2 procent van de onderneming voor ongeveer evenveel: 1,8 miljard dollar.

Het grote contrast zegt veel over de enorme vlucht die de waardering van Amazon heeft genomen, om dinsdag voor de eerste keer door de magische grens van 1.000 miljard dollar te gaan. Maar ook over de verhoogde snelheid waarmee Bezos aandelen van het concern te gelde maakt.

12 miljard dollar

De teller staat nu in totaal op om en bij de 12 miljard dollar. Twee derde daarvan viel in de laatste vier jaar, leren berekeningen van het persbureau Bloomberg. Dat hangt samen met het feit dat Bezos almaar meer in het nieuws komt en extra geld nodig heeft, onder andere door de dure scheiding van zijn vrouw.

Nochtans cultiveerde hij jarenlang een discreet leven. Dat weerhield hem er niet van om, zoals andere businesstycoons, het geld vlot te laten rollen. Zo kocht hij heel wat vastgoed, waaronder een stuk woestijnland van 150.000 hectare in Texas. Opmerkelijk was ook zijn aankoop in 2013 van de krant The Washington Post.