Big Blue heeft alweer de blues

De IT-groep IBM voorspelt een jaarwinst die onder de analistenverwachtingen ligt. Het aandeel verliest zes procent in de nabeurshandel.

‘Big Blue’, zoals de informaticareus als decennia bekendstaat in Wall Street, maakte vanavond bekend dat hij voor dit jaar een winst per aandeel voorspelt van ‘minstens 13,8 dollar’. Analisten hadden duidelijk op iets meer gehoopt. Hun gemiddelde verwachting bedroeg 13,83 dollar per aandeel.

Een klein verschil met grote gevolgen, want in de nabeurshandel werd het aandeel vlotjes in de uitverkoop gezet.

IBM maakte over zijn eerste kwartaal een nettowinst bekend van 1,68 miljard dollar of 1,81 dollar per aandeel. Een jaar eerder was dat 1,75 miljard (1,85 dollar per aandeel). Het bedrijf slaagde er dus niet in om het voorbije jaar zijn winstgevendheid te verhogen. De bruto winstmarge daalde in die periode van 43,8 naar 43,2 procent.

De cijfers zijn een teleurstelling omdat IBM in januari nog kon uitpakken met de eerste omzetstijging in bijna zes jaar. Maar die extra omzet wordt dus niet meteen vertaald in extra winst.

Ook in het voorbije kwartaal steeg de omzet nog met vijf procent op jaarbasis, tot 19,07 miljard dollar, maar dat heeft Big Blue alleen te danken aan de zwakke dollar, die ervoor zorgt dat de inkomsten uit andere landen ‘opgeblazen’ worden.

Topvrouw Ginni Rometty is dus nog niet klaar met haar meerjarenplan om de dalende trend bij het bedrijf te keren. IBM was in zijn gloriejaren in de vorige eeuw een cashmachine dankzij de verkoop van mainframes (grote computersystemen) voor organisaties, en later ook pc’s voor consumenten. Maar het bedrijf miste de boot van het internettijdperk en slaagde er onvoldoende in om nieuwe activiteiten aan te boren om het ‘oude IBM’ te vervangen.