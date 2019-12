Bijnens slaat grote slag met Cegeka in Nederland

Lage Landen

'Dit is een belangrijke stap voor Cegeka in onze verdere internationale groei. Door deze acquisitie worden onze activiteiten in Nederland even groot als die in België, hetgeen perfect in lijn is met onze strategie. Daarnaast is lokale verankering een strategisch middel voor ons om dichtbij onze klanten te staan, met extra vestigingen in het Noorden en Westen van Nederland', stelt Cegeka-CEO Stijn Bijnens in de aankondiging van de deal.