Bitcoin bijna 1.000 dollar lager in 24 uur

'Dit heeft de schijn van koersmanipulatie', zeggen experts nu bitcoin en andere virtuele munten andermaal bijzonder harde klappen krijgen.

De bitcoin, de bekendste virtuele munt van allemaal, daalde de voorbije 24 uur met bijna 1.000 dollar in waarde en schommelt rond 6.400 dollar. Sinds begin deze week noteert de koers van de bitcoin 9 procent lager.

Maar ook andere virtuele munten zoals ether, bitcoin cash of litecoin kregen een pandoering. In slechts een dag tijd daalde de totale marktwaarde van de honderd belangrijkste virtuele munten met liefst 20,6 miljard dollar naar 202,08 miljard dollar, leren data die de gespecialiseerde site coinmarketkcap bijhoudt. Begin dit jaar schommelde die totale marktwaarde nog rond 560 miljard dollar.

Goldman Sachs doet niet meer mee

Wat verklaart nu de nieuwe klap? Beleggers begonnen woensdag al massaal te verkopen nadat was gebleken dat de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs haar plannen voor een marktenzaal voor bitcoins had opgeborgen. Beleggers die gehoopt hadden dat een financiële reus zoals Goldman Sachs de waarde van hun cryptoportefeuilles de hoogte in zou jagen door in bitcoins te traden, waren er dus aan voor de moeite.

'Goldman Sachs heeft die plannen wellicht on hold gezet omdat het besefte dat er nog heel wat juridische obstakels moeten worden weggewerkt om zo'n tradingdesk op te zetten', meent Gianni Brisson van het Belgische blockchain-consultancybureau Investereum. 'Je ziet dat ook in de discussie over de blockchain-trackers, de beursgenoteerde beleggingsfondsen die worden gelinkt aan de virtuele munt. Veel mensen hoopten dat toezichthouders die projecten snel zouden goedkeuren en begonnen daarop stevig te investeren in virtuele munten.'

'Nu blijkt dat alles langer op zich laat wachten is de ontgoocheling groot. Dat veel van die nieuwe initiatieven op het hoogtepunt van de hype werden aangekondigd, heeft de zaken ook niet vooruitgeholpen', zegt Brisson.

Cowboys

Toch ziet de expert nog een meer zorgwekkende trend weer de kop opsteken. 'Je ziet sommige grote partijen opnieuw heel grote shortposities innemen om te speculeren op een verdere koersval. Voor bepaalde virtuele munten blijken die shortposities de afgelopen uren zelfs met 30 procent te zijn gestegen.'