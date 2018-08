Bitcoinplatform schept verwarring rond regelgeving

De starter BIT4You werd deze week met veel poeha gelanceerd als het eerste Belgische handelsplatform voor bitcoins en ander virtuele munten. Maar het project zet vooral in de verf hoe verwarrend de regelgeving rond digitaal geld nog is.

Is België plots milder geworden voor bitcoins en andere virtuele munten? De voorbije jaren kozen toezichthouders en politici veeleer voor een harde aanpak, waarbij onder andere de handel in beleggingen gelinkt aan digitaal geld werd verboden. Om de haverklap worden ook waarschuwingen uitgestuurd voor de risico’s die kleven aan bitcoin & co.

Toch bleek federaal minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open VLD) woensdag als eregast aanwezig bij de lancering van BIT4You. Die start-up, bedacht door de jonge Brusselse IT’er Sacha Vandamme, zet zichzelf in de markt als het eerste Belgische platform waar je kan handelen in digitale munten zoals de bitcoin. De Croo mocht meteen de eerste transactie op BIT4You verrichten.

Enigszins vreemd, want begin juni lanceerde De Croo’s collega binnen de federale regering, minister van Economie Kris Peeters (CD&V) nog een sensibiliseringscampagne opdat argeloze spaarders zich niet zouden laten bedotten door fraudeurs. Zo’n campagne is zeker geen overbodige luxe, want Peeters’ diensten schatten de jaarlijkse financiële schade door fraude met cryptomunten op liefst 130 miljoen euro.

Niet gereguleerd

Maar BIT4You, dat de steun heeft van ervaren tech-entrepreneurs als José Zurstrassen (Keytrade, MyMicroInvest) en Marc Toledo (Toledo Telecom), hamerde er woensdag op dat het als platform van de bevoegde toezichthouders groen licht heeft gekregen om in ons land crypto-activa aan te bieden.

Diezelfde toezichthouders, de beurswaakhond FSMA en de Nationale Bank, waren er dan weer als de kippen bij om de uitspraken van BIT4You-oprichter Vandamme te nuanceren. ‘Het klopt dat we een onderhoud gehad hebben, maar we hebben het bedrijf meegegeven dat het niet onder onze bevoegdheid valt,’ klinkt het bij de FSMA.

‘Het rechtstreeks kopen of verkopen van virtuele munten is niet gereguleerd in België. De verkoop van financiële instrumenten en beleggingsproducten die aan dit soort activa zijn verbonden, is dat wel. Ook reclame voor dat soort effecten maken, kan niet. Wij treden op in de laatste twee situaties.’

Risico's blijven groot

Ook bij de Nationale Bank valt te horen dat BIT4You de zaken ‘wat te rooskleurig’ voorstelt. ‘Wij hebben op hun vraag onderzocht of ze een vergunning nodig hadden om dit soort diensten aan te bieden in België en dat bleek niet het geval. Maar daaruit mag je niet concluderen dat ze met onze goedkeuring kunnen werken’, reageert de woordvoerder van de Nationale Bank. ‘We kunnen op basis van de huidige regelgeving gewoonweg niets inbrengen tegen dit soort activiteiten. Tegelijk hebben we de mensen achter BIT4You ook nog eens gewezen op de risico’s die verbonden zijn aan handel in virtuele munten.’

‘Zolang het louter om het kopen en verkopen van crypto-activa gaat, komt de FSMA vandaag inderdaad niet tussenbeide,’ bevestigt advocaat en expert in virtuele munten Thomas Spaas.

‘Alleen is het niet altijd even duidelijk of je met een eenvoudige munt dan wel met een beleggingsproduct te maken hebt,' verduidelijkt Spaas. 'Voor een bitcoin is dat simpel: die garandeert je vooraf geen bepaald rendement zoals dat bij sommige financiële instrumenten wel het geval kan zijn.'

'Moeilijker wordt het bij de vele virtuele varianten die bedrijven steeds meer beginnen uit te geven als ze geld willen ophalen. Aan dergelijke ‘tokens’ hangt vaak een bepaalde service of een korting vast. Een handelsplatform als BIT4You zal voor iedere nieuwe token heel strikt moeten nagaan of die op een of andere manier onder de regels van de FSMA vallen.’

Gemengd signaal

Gaf De Croo een verkeerd signaal door naar de lancering van het Brusselse BIT4You te komen? ‘Het is wel een beetje vreemd,’ zegt de advocaat. ‘Maar ook elders hebben overheden wel al gemengde boodschappen uitgestuurd als het over bitcoins en andere virtuele munten gaat. Je merkt wel dat beleidsmakers nogal snel geneigd zijn om te denken dat je goede initiatieven heel makkelijk kan scheiden van slechte. Maar zo eenvoudig is het niet. Stel dat je als bedrijf een eigen virtuele munt lanceert om geld op te halen? Welke garantie heb je dat die later niet wordt misbruikt?'

'Al is het op zich ook misschien niet slecht dat je als overheid toont dat je bepaalde nieuwe initiatieven steunt. Want als je per definitie alles verbiedt, dreigt op termijn enkel nog de onderwereld aan de slag te zullen zijn met bitcoin & co.’