Bonden roepen op tot staking bij Worldline

Ook bij andere Belgische takken van de Franse groep Atos kan het werk worden neergelegd.

Er is sociale onrust bij de Belgische tak van de Franse IT-groep Atos. De vakbonden roepen op tot een staking in de Belgische vestigingen van het concern, melden LBC en BBTK woensdag. Ze zeggen ook dat het personeel donderdagochtend zal samenkomen aan de ingang van Atos in Zaventem.



De Franse groep Atos is een van de grootste spelers op de ICT-markt in België. Ze groepeert de ondernemingen Atos Belgium, Wordline, bekend van het betaalverkeer en de betaalterminals, EquensWordline en Unify Communications, een aanbieder van oplossingen om personeel van bedrijven vlotter te laten communiceren en samenwerken, onder meer door callcentersystemen.

Volgens de vakbonden is er grote onvrede bij het personeel door de beslissing van de directie van Atos om een deel van het personeel te outsourcen. De werknemers van de serviceafdeling van Unify worden getransfereerd naar een nieuwe onderneming in België, NSC Global Belgium.

'Gebrek aan transparantie'

'De werknemers vrezen het slachtoffer te worden van sociale dumping. NSC Global Belgium is op dit moment geen levensvatbare onderneming die bovendien totaal afhankelijk zal worden van Atos in België. Er is vandaag een absoluut gebrek aan transparantie over de hele operatie', klagen de syndicale organisaties aan.



Het personeel vraagt volgens de bonden al lang om transparantie en duidelijke afspraken. 'De communicatie van de werkgever dragen enkel bij tot de onzekerheid. Op nog slechts zeven dagen van de effectieve datum van overdracht, zijn de werknemers het wachten en de vage beloftes beu. De vakbonden van de Atos groep roepen daarom op tot staking in de Belgische vestigingen van de onderneming.'