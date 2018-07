Broadcom wil softwarebedrijf CA voor 19 miljard dollar opslokken

Na de mislukte overname van rivaal Qualcomm wil de chipgigant Broadcom nu softwarebedrijf CA Technologies opslokken. De bedrijven bereikten is een overeenkomst over een overnameprijs van 44,5 dollar cash per aandeel, een vijfde meer dan de slotkoers van woensdagavond.

In maart hield Amerikaanse president Donald Trump Broadcom nog tegen om concurrent Qualcomm over te nemen voor 117 miljard dollar. Naar eigen zeggen omdat de nationale veiligheid in het gedrang zou zijn. De banden van dochterbedrijven met China zouden de doorslag gegeven hebben bij die beslissing. Sindsdien heeft Broadcom zijn zetel verplaatst naar de VS.