Brussels platform voor burgerparticipatie trekt naar VS

Citizenlab, de Brusselse scale-up die zich inzet voor meer burgerparticipatie, breidt uit naar de Verenigde Staten. Daarbij wordt het gegidst door een oudgediende van Barack Obama.

De Amerikaanse Beth Noveck wordt de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Citizenlab, een bedrijf dat lokale overheden online tools aanbiedt om burgers makkelijker te betrekken bij het beleid. Noveck werkte eerder in het Witte Huis als lid van het technische team achter voormalig Amerikaans president Barack Obama, en was directeur van het Open Government-initiatief in 2013. In verschillende boeken en TED-talks pleit de 49-jarige professor voor het belang van burgerparticipatie.

'Novecks kennis en expertise zijn een grote troef om ons doel te bereiken', zegt Wietse Van Ransbeeck, die samen met Aline Muylaert het burgerparticipatieplatform in 2015 oprichtte. 'We willen 2,5 miljoen Amerikanen bereiken en hun een stem geven in het lokale debat.'

Het 30-koppige team van Citizenlab bereikte al 250.000 à 300.000 Europese burgers met hun missie: politiek toegankelijk maken voor iedereen. Vanaf 10.000 euro per jaar kunnen steden en gemeenten een abonnement op het platform nemen om er met allerlei tools burgers te bevragen, ideeën te verzamelen of informatie te verspreiden. Het platform wordt intussen gebruikt door 180 lokale overheden in elf landen.