ByteDance deelt bonussen uit ondanks tumult over TikTok

ByteDance, het bedrijf achter TikTok, geeft tienduizenden werknemers een crisisbonus om de pandemie door te komen, terwijl de populaire videoapp mogelijk verboden wordt in de VS.

Dat heeft het Chinese bedrijf dinsdag bekend gemaakt in een brief. Daarin schrijft ByteDance dat het zijn personeel wil helpen de 'uitdagingen te overwinnen die zijn ontstaan door de coronacrisis en de veranderende macro-economische ontwikkelingen'.

Voltijdse werknemers, die 26 dagen of meer hebben gewerkt tussen juli en augustus, ontvangen een bonus ter waarde van de helft van hun salaris van afgelopen maand.

Onder druk van de Amerikaanse president Trump moet TikTok daar deze maand verkocht worden.

De crisisbonus geldt voor alle werknemers. ByteDance heeft naar eigen zeggen 60.000 man in dienst. Het bedrag kan in de honderden miljoenen yuan lopen, schat persbureau Reuters op basis van interne bronnen en het aantal openstaande vacatures.

Problemen in de VS en India

Daarmee lijkt ByteDance zich weinig aan te trekken van het onheil dat op TikTok dreigt af te komen in de Verenigde Staten. Onder druk van de Amerikaanse president Trump moet TikTok daar deze maand verkocht worden. TikTok heeft als reactie de regering aangeklaagd.

Ook in India stuit TikTok op grote problemen. De Indiase regering verbood onlangs 118 Chinese apps, waaronder de videoapp die door miljoenen Indiërs wordt gebruikt. Volgens Financial Times heeft het bedrijf daar 2.000 werknemers, maar nog niemand ontslagen.

Vertrek topman

Wegens de buitenlandse conflicten stapte topman Kevin Mayer onlangs al na drie maanden op. De Amerikaan in Chinese dienst voelde naar verluidt de hete adem van Washington in de nek. Het is niet bekend wie hem opvolgt.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten heeft TikTok 50 dagelijkse gebruikers in de VS. Naar eigen zeggen is de app in augustus tot dusver 2 miljard keer gedownload in 200 landen.

Helse opgave

Zowel Microsoft als Oracle zijn in de race om de app over te nemen. Maar beide worden tegengewerkt door Peking, dat goedkeuring moet verlenen aan de verkoop van kunstmatige intelligentie.

Wie aan de haal gaat met TikTok staat voor een helse opgave om de app in de VS op de rails te krijgen. Dat verklaarde Evan Spiegel, oprichter van concurrent SnapChat, afgelopen weekend tegen Financial Times. Volgens hem moet de complete technologische basis vanaf begin af aan weer opgebouwd worden.

Europese gedragscode

Om de goede orde te bewaren met de EU heeft TikTok dinsdag bekendgemaakt een Europese gedragscode tegen online haatzaaien te ondertekenen.