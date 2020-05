CEO Talks: Stel uw vraag aan Guillaume Boutin

Donderdag om 12 uur kan u opnieuw live chatten met een CEO. Deze keer is dat Guillaume Boutin, de nieuwe topman van Proximus. U kunt nu al vragen stellen.

Eind november werd Guillaume Boutin gepromoveerd tot CEO van Proximus. De baas van de consumentendivisie is de opvolger van Dominique Leroy die begin september vertrok .

Boutin maakte pas in 2017 de overstap van het Franse zakenleven naar Proximus. Hij is de eerste buitenlander aan het hoofd van Proximus, sinds de Nederlander Bessel Kok in 1995. Boutin zou naar verluidt al vrij goed Nederlands begrijpen.