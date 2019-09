Callcentergroep IPG schrapt 96 jobs door herstructurering Proximus

Bij IPG Contact Solutions werken vandaag 1.300 mensen. De groep heeft vestigingen in Antwerpen en Brussel. Verwacht wordt dat het gros van de herstructurering in de hoofdstad zal gebeuren. 'Al is daar nog niets officieel over bekendgemaakt,' zegt Van Goel. 'In het kader van de wet-Renault zullen we nu ook de directie om meer informatie vragen. Daarbij zullen we uiteraard onze rol als vakbond spelen.'