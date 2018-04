Callcenterkoning mikt op artificiële intelligentie

Christian Dumolin, de ondernemer die met Koramic naam maakte in de wereld van bouwmaterialen en callcenters, wil die laatste ‘slimmer’ maken. Hij koopt bijna de helft van de start-up iReachm, een specialist in artificiële intelligentie.

Op zijn 72ste heeft Christian Dumolin nog altijd een niet-aflatende ondernemersijver. Vanuit zijn hoofdkwartier in Kortrijk leidt hij met Koramic Investment Holding een bedrijvengroep van 700 miljoen euro omzet en 6.000 werknemers. Zeven jaar geleden verraste de ondernemer, die op zijn 35ste de leiding over de familiale dakpannenproducent Koramic had overgenomen, door te diversifiëren in de wereld van de callcenters.

De West-Vlaming gaat nu nog een stap verder. Hij neemt een belang van 49 procent in iReachm. De Brusselse start-up van de jonge ondernemer Peter Staveloz is gespecialiseerd in de digitalisering van telesecretariaten en callcenters. Hoeveel Dumolin investeert, wil hij niet kwijt, maar de eerste kapitaalronde in 2015 bedroeg 300.000 euro.

Als je data van callcenters slim inzet, kan je de toegevoegde waarde van die volumebusiness sterk verhogen. christian dumolin eigenaar-CEO koramic

‘Wij nemen de telefoon op als u niet bereikbaar bent’, luidt het motto waarmee Staveloz iReachm in 2015 oprichtte. ‘We wilden secretaresses en receptionisten efficiënter laten werken door ze meer gestructureerde informatie aan te reiken’, zegt Staveloz. ‘Wanneer is meneer X uit vergadering? Wanneer zit mevrouw Y in de auto en kan ze een oproep ontvangen?’

Met de opkomst van artificiële intelligentie (AI) kwamen daar twee jaar later een pak mogelijkheden bij. De start-up biedt met ‘Nikki’ een digitale persoonlijke assistent, die al 3.500 gebruikers telt. Nikki helpt drukbezette professionals bij hun communicatie: gemiste oproepen vermijden, via sms een samenvatting van een voicemail doorsturen, terugbeloproepen organiseren als iemand in de auto zit, automatisch afspraken inplannen en contactgegevens aanvullen.

koramic Investment Group Opgebouwd rond drie divisies: vastgoed, het investeringsfonds Trustcapital Partners en Koramic Industries . Omzet: 700 miljoen euro. Ebitda-marge: 9 procent. Werknemers: 6.000.

Die technologie kan ook callcenters slimmer maken, net wat Dumolin wil. De bedrijven waarin hij de voorbije acht jaar investeerde (IPG, Call It, In2com), zijn uitgegroeid tot een derde divisie naast vastgoed en industriële investeringen, waar 3.000 mensen werken. Dumolin onderstreept zijn geloof in die toekomst met de aanstelling van Michel De Coster, de doorgewinterde topmanager die onder meer bij British Telecom en Proximus topfuncties bekleedde (en daarnaast bekend is als bassist van de rockgroep De Mens). De Coster wordt ook bestuursvoorzitter van iReachm.

‘Een callcenter beschikt over een massa gegevens. Als je die slim en met respect voor de privacy inzet, kan je de toegevoegde waarde van de activiteit, die van nature een volumebusiness is met lage marges, sterk verhogen’, stelt Dumolin.

‘Voor heel eenvoudige, afstompende taken kunnen we onze mensen vervangen door een robot. We kunnen hen dan verder opleiden om complexere taken uit te voeren. Een chatbot kan online veel basisvragen beantwoorden, maar op een bepaald moment ben je daar als klant mee uitgepraat. Dan moet een medewerker van vlees en bloed overnemen. Voor andere taken kan het toeleveren van de juiste informatie op het juiste moment een groot verschil uitmaken voor een callcentermedewerker.’

De Coster geeft een voorbeeld. ‘Stel, je krijgt een klant met een technische vraag aan de lijn. De callcentermedewerker krijgt een pop-up dat het abonnement van de dochter afloopt en dat er een promotie loopt voor een dubbel abonnement. De medewerker kan die dan meteen aanbieden.’