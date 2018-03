Cambridge Analytica schorst zijn CEO

Het databedrijf Cambridge Analytica, dat in opspraak kwam naar aanleiding van het misbruiken van Facebook-data in de Amerikaanse verkiezingen, heeft zijn CEO Alexander Nix geschorst.

Channel 4 zond maandagavond een reportage uit waarin CEO Alexander Nix tegen undercoverjournalisten opschept dat hij ook via duistere diensten verkiezingen kan beïnvloeden in de richting van zijn klanten. Zo bleek hij bereid om kandidaten te helpen door ex-spionnen negatieve informatie van hun tegenstanders te laten zoeken, corruptie in scene te zetten of tegenstanders in de val te lokken door seksschandalen te organiseren met Oekraïense jonge vrouwen.