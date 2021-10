Canadezen kopen Bel20-leverancier Sigma Conso

Fortino, het durfkapitaalfonds rond de vroegere Telenet-topman Duco Sickinge, verkoopt de Brusselse IT-leverancier Sigma Conso aan het Canadese Prophix. De specialist in bedrijfssoftware komt zo in dezelfde stal als de Belgische groeiers Team.blue en Silverfin.

Met de software van het Brusselse Sigma Conso kunnen bedrijven de boeken van dochterondernemingen automatisch en op een bevattelijke manier samenbrengen. Zo'n zeshonderd bedrijven doen een beroep op de diensten van Sigma Conso. Een derde van de ondernemingen in de Bel20 is klant. Sigma Conso, dat volgend jaar zijn twintigste verjaardag viert, levert ook software aan grote niet-beursgenoteerde groepen zoals TVH of Ravago.

Anderhalf jaar geleden nam Fortino, het durfkapitaalfonds rond de voormalige Telenet-topman Duco Sickinge en Renaat Berckmoes, een meerderheidsbelang in Sigma Conso. Met Fortino aan boord schroefde het bedrijf, dat dit jaar verwacht af te sluiten met een omzet van 12 miljoen euro, zijn ambities op. Vijf maanden geleden nam Sigma nog zijn Aziatische distributeur over en het zette ook zijn eerste stappen in Duitsland.

Nu blijkt Fortino zijn meerderheidsbelang in Sigma Conso verrassend te verkopen aan de Canadese sectorgenoot Prophix. Het Canadese bedrijf, goed voor 400 medewerkers en een omzet van omgerekend ruim 55 miljoen euro, zal de software van Sigma Conso combineren met zijn eigen budgetteringstools. Een overnamebedrag wordt niet bekendgemaakt.

Actieve geldschieter

'We keken sowieso naar andere landen en wilden ook budgetteringssoftware aanbieden', zegt Sigma Conso-CEO Dominique Galloy. 'Zowel qua geografie als in het productaanbod zijn beide ondernemingen complementair. Prophix is aanwezig in Noord- en Zuid-Amerika. Behalve in België is Sigma Conso ook actief in Nederland, Luxemburg, Duitsland Portugal, Frankrijk en Zuidoost-Azië.

Prophix is geen bekende naam in België, maar met de Europese investeringsgroep Hg zit achter het bedrijf een geldschieter die ook hier bijzonder actief is.

De hoofdaandeelhouder van Sigma Conso's overnemer is in ons land ook de geldschieter van snelle groeiers als Team.blue en Silverfin.

Hg is ook hoofdaandeelhouder van Team.blue, het internetdienstenbedrijf rond de entrepreneur Jonas Dhaenens, en Silverfin, het Gentse fintechbedrijf dat accountantstaken automatiseert. Ook de Noorse specialist in bedrijfssoftware Visma maakt deel uit van de Hg-stal. De investeerder wil die bedrijven laten uitgroeien tot dominante spelers in de branche door ze met de regelmaat van de klok gerichte overnames te laten doen.