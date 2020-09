Cegeka haalt luchtvaartdeal binnen

Het gaat om een contract dat over vier jaar 28 miljoen euro in het laatje brengt voor het consortium.

Twee Brusselse kantoren

Het is niet de eerste keer dat Cegeka een Europees overheidscontract binnenhaalt. 'We werken al zes jaar voor Europese instellingen. Het team is in die tijd gegroeid tot 140 medewerkers', zegt Jean-Yves Denis, die de activiteiten voor Europese instellingen overziet.