Cegeka koopt Citymesh en opent strijd om 5G in bedrijven

Paukenslag in telecomland. De Hasseltse IT-groep Cegeka verwerft de meerderheid van de Brugse netwerkspecialist Citymesh. Cegeka is sinds deze zomer in het bezit van voorlopige gebruiksrechten in de radioband die voorbehouden is voor 5G, het supersnel mobiel internet dat op de piek 20 à 30 keer sneller kan zijn dan zijn voorganger 4G. Citymesh had in 2015 al een stukje op de bewuste band verworven.