Cegeka neemt Oostenrijks bedrijf over

Cegeka, dat vorig jaar de Gimv als minderheidsaandeelhouder aan boord haalde, is uitgegroeid tot een van de grootste IT-groepen in ons land. Bij de Belgische onderneming werken 4.000 mensen. In 2017 realiseerde Cegeka Groep een omzet van 440 miljoen euro, een groei van 6 procent ten opzichte van 2016.