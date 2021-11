Cegeka neemt cybersecurityspecialist SecurIT over

De Hasseltse ICT-groep Cegeka neemt SecurIT over, een Nederlandse cybersecurityspecialist met wortels in ons land.

SecurIT is vooral gespecialiseerd in identiteits- en toegangsbeheer (Identity & Access Management of IAM). Het is gevestigd in Amsterdam en heeft een afdeling in de Amerikaanse stad Greenville (South Carolina). Het bedrijf telt een zestigtal medewerkers. De overnameprijs wordt niet meegedeeld.