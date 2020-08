China maakt TikTok-verkoop nog wat moeilijker

De nieuwe regels die Peking heeft ingevoerd voor de export van nieuwe technologieën, maakt de overnamestrijd rond de Amerikaanse activiteiten van het hyperpopulaire TikTok er alleen maar ingewikkelder op.

Het Chinese ministerie van Handel besliste dit weekend dat het zijn exportbeleid voor technologie rond artificiële intelligentie nog bijschaaft. Bedrijven die technologie rond spraak- en tekstherkenning gebruiken of algoritmes voor gedetailleerde data-analyse gebruiken, zullen voortaan een licentie bij het ministerie van Handel moeten aanvragen voor ze naar het buitenland exporteren.

Door de nieuwe maatregelen lijken de gemoederen nog wat hoger te zullen oplopen in de nu al bitse tech-oorlog tussen China en de Verenigde Staten. Vooral de soap rond de razend populaire video-app lijkt er nog wat ingewikkelder door te zullen worden.

Overnamegesprekken in laatste rechte lijn

De Amerikaanse president Donald Trump eiste eerder deze maand dat de Amerikaanse poot van Bytedance, het Chinese bedrijf boven Tiktok, wordt verkocht aan een onderneming uit de VS. Dat doet Trump naar eigen zeggen uit bezorgdheid over de privacy van de Amerikanen. Als er geen deal komt, dreigt het Witte Huis ermee TikTok te bannen in de VS.

Intussen hebben zich al heel wat kandidaten aangediend om de Amerikaanse tak van Tiktok over te nemen. Afgelopen vrijdag werd nog bekend dat de techreus Microsoft en de supermarktketen Wal-Mart samenwerken om de TikTok-prooi in handen te krijgen. Ook het technologiebedrijf Oracle toont interesse, net zoals de Londense investeringsmaatschappij Centricus. Volgens bronnen dicht bij de onderhandelingstafel zou er zelfs nog deze week een deal uit de bus kunnen vallen.

Chinese algoritmes

Maar de nieuwe zet van Peking maakt dat nu iets minder evident. Voor het tot een verkoop van haar Amerikaanse activiteiten overgaat, zal moederbedrijf ByteDance eerst goed moeten controleren of het de nieuwe regels rond technologie-export respecteert, liet een regeringsbron verstaan aan het Chinese persagentschap Xinhua.

Of Tiktok nu in Amerikaanse handen is of niet, de videoapp zal zeker gedeeltelijk blijven draaien op algoritmes die in China werden ontwikkeld door ByteDance. En dat zomaar in handen geven van een buitenlandse overnemer, zou volgens de nieuwe regels niet meer kunnen.