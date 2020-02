Chinees Huawei bouwt 5G-fabriek in Frankrijk

De Chinese telecomgigant Huawei trekt minstens 200 miljoen euro uit om in Frankrijk de eerste fabriek rond 5G-zendtechnologie te bouwen.

Met de nieuwe fabriek, die meteen de grootste buiten China wordt, wil Huawei inspelen op de groeiende Europese vraag naar technologie die 5G-netwerken voor supersnel internet mogelijk maken. Volgens Liang Hua, de voorzitter van de Chinese telecomgroep, zal de fabriek minstens 500 mensen tewerkstellen.

De investering is opmerkelijk omdat Huawei in heel wat westerse landen onder vuur ligt. De Verenigde Staten betichten Huawei ervan banden te hebben met de Chinese overheid, die zou spioneren via de apparatuur van de smartphone- en netwerkspecialist.

Afgelopen herfst nam ook Europa Huawei in het vizier, al ging het niet zover als de VS, die Amerikaanse bedrijven verbieden met de Chinese technologie te werken. In een rapport noemde Europa buitenlandse aanbieders van 5G-technologie die gebonden zijn aan een overheid de grootste bedreiging voor de supersnelle netwerken.

Door de bouw van een fabriek in Frankrijk aan te kondigen lijkt Huawei Europa ervan te willen overtuigen zijn deuren open te houden voor het bedrijf. Al benadrukte voorzitter Liang Hua donderdag wel dat dit geen charmeoffensief was.