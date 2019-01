Chinese opdoffer voor Nvidia zaait paniek bij chipbeleggers

De hele halfgeleidersector zit maandag in het verdomhoekje op de beurs na een winstwaarschuwing van de toonaangevende chipfabrikant Nvidia. Alweer is het de zwakke Chinese vraag die het bedrijf de das omdoet.

De Amerikaanse chipfabrikant was tussen 2016 en 2018 een van de absolute sterren van de Amerikaanse beurs, dankzij een boomende vraag naar zijn krachtige grafische kaarten die onder meer gebruikt worden in gamecomputers. Het bedrijf zat bovendien op de eerste rij om te profiteren van de koersexplosie van de bitcoin.

De krachtige chips die nodig zijn om nieuwe bitcoins aan te maken (via een algoritme dat de uitvoering van steeds ingewikkelder berekeningen vergt) komen in hoofdzaak van Nvidia. En het bedrijf profiteerde van de opkomst van nieuwe softwaretechnieken rond artificiële intelligentie (AI), mee gedreven door de opkomst van zelfrijdende wagens.

Kopstoot

De crash van de bitcoin deed de vraag naar de grafische chips vorig jaar al kelderen, wat het aandeel in het vierde kwartaal al eens in waarde halveerde. Nu komt daar met een zwakke vraag uit China een tweede kopstoot bij. De handelsoorlog met de VS en de afkoelende economie in China heeft een impact op de vraag chips voor gaming, AI en datacentertoepassingen.