Cloud Amazon doet Belgische internettrafiek boomen

Belgiës bekendste internetknooppunt BNIX verwerkte vorig jaar 591 petabyte aan data. Dat is 31 procent meer dan in 2018. Eén petabyte is gelijk aan 1.000 terrabyte of 1.000.000 gigabyte.

Die stevige groei is deels te danken aan de aansluiting van de clouddienst Amazon Web Services (AWS) op het internetknooppunt in oktober 2019. 'De komst van AWS stuwde het dataverkeer geregeld naar pieken van 340 gigabit per seconde', zegt Dirk Haex, technisch directeur van Belnet, dat het knooppunt beheert.

Belnet is een overheidsorganisatie die als neutrale provider internettoegang aan zeer hoge bandbreedte en bijbehorende diensten levert aan universiteiten, hogescholen, onderzoekscentra en overheden.

Colruyt en VRT

Amazon is een van de jongste aanwinsten van het Belgische internetknooppunt BNIX. De Amerikaanse techreus voegt zich op die manier bij 57 andere bedrijven die BNIX gebruiken om hun internetverkeer zo efficiënt en goedkoop mogelijk te laten verlopen. Op die lijst staan onder meer de telecomoperatoren Proximus, Telenet en Orange Belgium en de Amerikaanse techreuzen Facebook, Microsoft en Netflix, de supermarktgroep Colruyt en het mediabedrijf VRT.

Bedrijven sluiten zich op BNIX aan omdat het goedkoper is om met één lijn alle internetproviders te bereiken, ze besparen zich de aanleg van meerdere verbindingen. En als ze worden aangevallen door hackers kunnen ze de internetverbindingen naar de buitenwereld sluiten maar niettemin verbonden blijven met de lokale internetleveranciers.

Maal drie

De forse stijging van het dataverkeer is niet alleen aan Amazon te danken. De steile opgang van mobiel internet, e-commerce, internet of things en clouddiensten duwen het dataverbruik jaar na jaar omhoog. In zes jaar verdrievoudigde de gemiddelde trafiek op BNIX van 55 gigabit per seconde in 2013 tot 160 gigabit per seconde vorig jaar.

In 2018 bedroeg de gemiddelde trafiek 120 gigabit per seconde. Het internetgebruik komt 's ochtends vroeg op gang en bereikt zijn piek tussen 20 en 22 uur - als we met zijn allen online video kijken en sociale media afschuimen.