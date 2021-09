Cloudbedrijf Destiny trekt voor nieuwe overname naar Denemarken

Destiny is actief in communicatie via de cloud en is onder impuls van medeoprichter Daan De Wever en met de financiële steun van de investeringsgroep Apax uitgegroeid tot de grootste speler in zijn sector in Europa. De groep telt 700 werknemers in zeven Europese landen en mikt voor dit jaar op een omzet van bijna 200 miljoen euro.

In juni deed Destiny een grote stap voorwaarts door in een keer twee sectorgenoten in Zweden over te nemen. Nu versterkt de groep haar Europese koppositie met een nieuwe overname, die van het Deense Ipvision. Het is niet meteen duidelijk hoe groot het Deense bedrijf is, maar Destiny kan ermee niet alleen zijn aanwezigheid in het land uitbreiden, maar ook in Noord-Europa en dan vooral in het kmo-segment van de markt.