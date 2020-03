Corona maakt Econocom onzeker

De IT-dienstenleverancier Econocom waagt zich dit jaar niet aan vooruitzichten. Het coronavirus levert te veel onzekerheid op.

Econocom had zich voor de uitbraak van het virus de doelstelling opgelegd om de courante operationele winst dit jaar flink ('much higher') te doen groeien. Maar door de onzekerheid over hoe de crisis kan uitdraaien en hoelang ze zal duren heeft de groep beslist geen becijferde vooruitzichten te geven.

Zo besluit de IT-dienstenleverancier zijn jaarrapport waarvan het gros van de cijfers eind januari al gepubliceerd werd. De omzet daalde met 0,8 procent tot 2,93 miljard euro. Een fraudezaak bij de Italiaanse dochter kostte het bedrijf 130 miljoen euro omzet. Zonder die misser was er 4,5 procent groei geweest.

De courante operationele winst steeg van 111 miljoen naar 126,2 miljoen euro, ondanks de 13 miljoen euro negatieve impact van de Italiaanse fraudezaak. Die invloed werd beperkt door bruto 30 miljoen euro te besparen in de tweede jaarhelft. De nettowinst zat eveneens in de lift, van 44,6 miljoen naar 48,6 miljoen euro. Het maakt dat de aandeelhouders op een dividend van bruto 0,12 euro per aandeel kunnen rekenen, evenveel als over het boekjaar 2018.

Desinvesteringen

Om de operationele marge te verbeteren focust Econocom op zijn meest rendabele activiteiten en zwiert het niet-strategische onderdelen buiten. De groep stelt dat meer verkopen op til zijn. De verkoop van de onderhoudspoot EBC, die nog moet worden afgerond, en twee andere activiteiten (Jade en Rayonnance) leverde 150 miljoen euro op.