Cowboy herstart crowdfundingactie

Cowboy was deze week een crowdfundingcampagne begonnen om zijn verdere ambities waar te maken. De actie bleek een groot succes: op amper 12 minuten had Cowboy de 1,2 miljoen pond (1,4 miljoen euro) bij elkaar die het aanvankelijk wilde binnenhalen. Cowboy lanceerde zijn crowdundingactie op het Britse platform Crowdcube.

De fietsenfabrikant besloot de actie verder te zetten, maar toen donderdag de kaap van de 3 miljoen pond (3,5 miljoen euro) werd gerond, ging Cowboy op de rem staan. Dat gebeurde op aansturen van de financieeltoezichthouder FSMA, die bedenkingen had bij de informatie die Cowboy aan potentiƫle investeerders gaf over de crowdfundingactie. Zo was het niet duidelijk in wat voor een financiƫel instrument investeerdes nu hun geld staken en wie dat effect nu precies uitgaf.