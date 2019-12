Cowboy krijgt tweede zit voor crowdfunding

De Belgische fabrikant van elektrische fietsen moet zijn succesvolle crowdfundingcampagne stilleggen nu de toezichthouder vraagt dat investeerders beter worden geïnformeerd.

De crowdfundingactie die Cowboy dinsdag op poten had gezet om zijn verdere ambities waar te maken was nochtans een groot succes. Nauwelijks 12 minuten na de start van de campagne had Cowboy al de 1,2 miljoen pond (1,4 miljoen euro) bij elkaar die het wilde ophalen via het Britse platform Crowdcube.

3 miljoen Cowboy Toen Cowboy zich verplicht zag de pauzeknop in te duwen, had het al 3 miljoen pond (3,5 miljoen euro) opgehaald via zijn crowdfundingcampagne.

Wegens de grote belangstelling besloten de organisatoren de crowdfundingcampagne verder te zetten. Toen donderdag de kaap van 3 miljoen Britse pond gerond, zag Cowboy zich verplicht de actie tijdelijk stil te leggen.

Dat gebeurde op aansturen van de Belgische financieeltoezichthouder, de FSMA. Die wil dat de fietsenfabrikant potentiële investeerders meer informatie geeft over de potentiële risico's die aan het project kleven. Sinds de Europese wetgeving werd versoepeld, moeten bedrijven die minder dan 5 miljoen euro via crowdfunding ophalen daar vooraf geen prospectus over opstellen.

Ontbrekende informatie

Als de actie gelanceerd wordt, moeten ze wel een informatienota ter beschikking stellen met essentiële details over het aanbod. Maar de FSMA stelde vast dat veel informatie ontbrak. Zo was het niet duidelijk in wat voor een financieel instrument je nu precies kon investeren en wie het precies uitgaf: Cowboy, of een apart vehikel dat via het Crowdcube-platform op poten werd gezet.