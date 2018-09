Creator van Linux gaat aan zijn empathie werken

Het 48-jarige programmeergenie ontwikkelde begin jaren 90 de kern van het besturingssysteem Linux, dat dominant zou worden voor zowel grote computers als voor smartphones (via Android). Linux is een van de grote voorbeelden van open source, een praktijk die vrije toegang geeft tot de bronmaterialen (in dit geval de code) van het eindproduct.

Het fenomeen was bekend in de Linux-gemeenschap, maar Torvalds vond het de voorbije decennia niet nodig zijn gedrag aan te passen. Daar komt nu verandering in. In een mail aan de ontwikkelaars van de kerncode van Linux geeft hij toe ‘geen emotioneel empathisch soort persoon’ te zijn.