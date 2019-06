Cyberaanvallen steeds groter

'De impact van cyberaanvallen wordt almaar groter', zegt Walter Coenraets, hoofd van de Federal Computer Crime Unit.

Bij de producent van vliegtuigonderdelen Asco gaan de problemen als gevolg van een grote cyberaanval hun vierde week in. Het geval is symptomatisch voor de groeiende impact van aanvallen met ransomware, malafide software die bestanden en systemen vergrendelt. ‘Globale cijfers laten zien dat aanvallen met ransomware in aantal afnemen, maar tegelijk wordt de impact groter’, zegt Walter Coenraets, hoofd van de Federal Computer Crime Unit aan De Tijd.

Dat heeft te maken met een evolutie van kwantiteit naar kwaliteit onder criminelen. Terwijl vroeger de netten breed werden uitgezet om zo veel mogelijk kleine vissen te vangen, wordt nu meer en meer gericht gespeurd naar grotere kansen. Opportunisme maakt plaats voor professionalisme, met alle gevolgen vandien.

Je kan het vergelijken met iemand die een ziekte heeft waar geen medicijn voor bestaat. vicky welvaert hr-manager asco

Dat de impact groot is, kan Asco getuigen. ‘Je kan het vergelijken met iemand die een ziekte heeft waar geen medicijn voor bestaat’, zegt hr-manager Vicky Welvaert. Het bedrijf viel op 7 juni ten prooi aan een aanval met ransomware. Sindsdien probeert het met vallen en opstaan de productie weer opgestart te krijgen. Omdat veel meer manueel gewerkt moet worden, is Asco volop op zoek naar tijdelijk personeel. Het gaat om minstens 100 technische profielen, en 50 extra bedienden. De schade van de stilstand loopt op in de miljoenen.

Sommige bedrijven kiezen er dan ook voor om de hackers te betalen. ‘Ik heb uiteindelijk ook betaald, op aanraden van de politie’, zegt een slachtoffer, dat liever niet met naam in de krant komt. ‘Ik besef dat ik daarmee criminelen steun en mezelf daarmee misschien in het vizier heb gewerkt van toekomstige aanvallen. Maar lang stilliggen was geen optie.’

Het Harelbeekse bedrijf Ranson – een distributeur van grondstoffen voor bakkerijen – koos er ook voor om te betalen. De gijzelnemers eisten een betaling van enkele tientallen bitcoins - goed voor tienduizenden euro’s - om de boel weer vrij te geven. ‘Het bedrag dat ze vroegen was lager dan de kost van een dag stil te liggen’, zegt IT-verantwoordelijke Guy Deleersnyder. ‘Dus hebben we beslist in te gaan op de vraag.’