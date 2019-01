De Vrieze gaat Belgische tak Econocom leiden

Chantal De Vrieze, tot midden vorig jaar aan de slag bij de Franse technologieconsultant Altran, keert terug naar IT-dienstverlener Econocom.

Econocom, de beursgenoteerde IT-dienstverlener, stelt een nieuwe managing director aan voor zijn activiteiten in België en Luxemburg: Chantal De Vrieze.

De Vrieze is geen onbekende binnen het Belgische bedrijfsleven. Ze bekleedt bestuursmandaten bij onder meer Colruyt, EVS, Picanol en Axa Belgium. Voor De Vrieze is de aanstelling een terugkeer naar een oude liefde. Ze was tussen 2001 en 2015 al aan de slag bij Econocom, waaronder vier jaar als verantwoordelijke voor de Benelux.

Altran

Tot midden vorig jaar was De Vrieze actief bij de Franse technologieconsultant Altran. Ze zette er eind juli een stap opzij. De Franstalige krant L'Avenir schreef dat ze moest vertrekken omdat er ruis op de lijn met het management in Parijs zat. De Vrieze wilt daar in een reactie niet op ingaan, maar stelt dat de periode leerrijk was. 'Altran is zuivere consultancy, wat van meerwaarde is voor de IT-dienstverlening bij Econocom.'

1/8e Omzet De Benelux-tak van Econocom vertegenwoordigt ongeveer een achtste van de totale omzet van Econocom.

'Econocom vertegenwoordigt de waarden waar ik voor sta: het bedrijf heeft grote ambities, maar blijft tegelijk flexibel en ondernemend', gaat ze verder. Elke tak kan terugvallen op de centrale capaciteit van de groep, maar toch inspelen op lokale noden, onderstreept ze. In de eerste helft van vorig jaar boekte Econocom 1,32 miljard euro omzet, een groei van 12,8 procent. De Benelux levert ongeveer een achtste van die omzet.

Flexibel

Bedrijven zijn volgens De Vrieze op zoek naar digitale toepassingen die flexibel werken toelaten. 'Een werknemer wil op de werkvloer dezelfde flexibiliteit ervaren die hij kent van thuis.' Econocom is volgens haar perfect geplaatst om daarop in te spelen. Het bedrijf heeft de nodige ervaring rond het leasen van apparatuur en diensten. 'Mensen willen niet langer eigenaar zijn, maar alleen betalen navenant hun gebruik.'

De Vrieze komt op een moeilijk moment toe bij Econocom. Jean-Louis Bouchard schoof begin november zoon Robert weer opzij, 7,5 maanden nadat die de scepter overnam. Robert Bouchard verloor het vertrouwen van beleggers na de uitgifte van een converteerbare obligatie en een winstalarm eind juni. De Vrieze wenst niet vooruit te blikken op de komende jaarcijfers. 'Moeilijke tijden bieden ook opportuniteiten'.