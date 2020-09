De man die techparel Snowflake naar de beurs brengt

In Nederland kent bijna niemand Frank Slootman, terwijl de geboren Nederlander al furore maakte bij enkele softwarebedrijven in de Verenigde Staten. De topman van Snowflake stevent af op zijn derde Amerikaanse beursgang.

‘Waarom ik zo lang in de VS ben blijven plakken? Omdat ik me daar echt op mijn plek voel.’ Slootman is in het verkeerde land geboren. Althans, dat valt op te maken uit een zeldzaam interview met de media, in dit geval de Nederlandse website Computable.

Al ruim 25 jaar heeft Slootman de Amerikaanse nationaliteit. Telkens als hij in de Lage Landen is, wil hij zo snel mogelijk terug de Atlantische Oceaan over. De Amerikaanse prestatiecultuur ligt hem meer dan de Hollandse middelmatigheid, waar een mager zesje meestal volstaat.

Slootman heeft recht van spreken. Hij bracht al twee bedrijven naar de beurs in New York. Terwijl hij in Nederland de grote onbekende is, zijn de Amerikanen lovend over hem. Een van de meest gerespecteerde CEO's in techland, stelde een investeerder onlangs bij CNBC.

Slootmans ster kan nog hoger rijzen nu hij als topman van Snowflake, een dataverwerkingsbedrijf uit een zonnige voorstad van Californië, opnieuw zijn opwachting maakt op Wall Street.

Actieve student

Zijn wortels liggen in het koude Nederland. Als student woonde Slootman in Rotterdam, waar hij de studie economie in zeven jaar afrondde. Hij was actief als lid van de grootste studentenvereniging in de havenstad. Niet alleen hield Slootman van bier drinken, hij toonde ook serieuze ambitie met een bestuursjaar bij AIESEC, de internationale studentenorganisatie waar Bill Clinton, Kofi Annan en John Kerry hun eerste schreden op het internationale podium zetten.

550 miljoen opbrengst Aan de beursintroductie van ServiceNow verdiende hij 550 miljoen dollar.

Voor Slootman stond vroeg vast dat hij naar het buitenland zou gaan. Hij belandde in de jaren 90 bij een IT-bedrijf in Californië, dat computerhardware leverde aan andere ondernemingen.

In 2007 beleefde Slootman met Data Domain zijn eerste beursgang. Hij verliet het bedrijf, dat in 2009 in handen kwam van Dell, en schreef er later een boek over. Acht jaar geleden volgde zijn tweede beursintroductie met ServiceNow. Daar verdiende hij 550 miljoen dollar aan.

Skireizen en dure lunches

Zo'n anderhalf jaar geleden kwam Slootman bij Snowflake, een bedrijf dat op onbeperkte schaal in luttele seconden data kan verwerken. Hij wist de omzet in het eerste halfjaar van 2020 ruim te verdubbelen, tot 242 miljoen dollar. Zijn harde saneringsbeleid droeg daar toe bij. Extraatjes zoals skireizen en dure lunches werden geschrapt.

Daarnaast profiteerde Snowflake van de groeiende databerg in de gezondheidszorg en de toenemende behoefte van organisaties om gegevens op te slaan. Slootman installeerde zijn eigen team. Niet het product of de dienst, maar mensen bepalen volgens hem het succes van een bedrijf.

Toen Slootman aankwam, was Snowflake 4 miljard dollar waard, na de beursgang waarschijnlijk viermaal zoveel. De reeks Silicon Valley-investeerders, waaronder Sequoia Capital (bekend van Airbnb), wrijven zich in de handen met Slootman aan de leiding.

Warren Buffett

Zelfs technofoob Warren Buffett is enthousiast. De superbelegger stopt 570 miljoen dollar in de beursintroductie van Snowflake, dat 2 miljard hoopt op te halen.