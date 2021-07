Derde Belgische overname op rij door Noors Visma

Visma is bij het brede publiek vooral bekend dankzij etappewinnaar in de Tour Wout Van Aert.

De Noorse specialist in bedrijfssoftware Visma koopt het Belgische softwarebedrijf UseIT. De prijs van de overname is niet bekend. Het is de derde Belgische overname van Visma op zes maanden tijd.

Bij Visma hebben ze de afgelopen maanden al enkele keren de champagneflessen doen knallen. En dat heeft niet enkel met de Belgische wielrenner Wout Van Aert te maken, die onlangs nog een Touretappe won. De Noorse leverancier van bedrijfssoftware kondigt een derde overname in korte tijd aan in ons land. Na Syneton en Admisol neemt het nu UselT over.

UseIT is de Belgische marktleider in administratieve software voor kmo's in diverse sectoren: de bouwsector (Bouwsoft), tuinaannemers (Groensoft) en architecten (Archisoft). Het bedrijf was tot nu toe grotendeels in handen van oprichter en CEO Henk Cloetens. UseIT was vorig jaar goed voor een omzet van ongeveer 4 miljoen euro, waarvan een flink deel recurrent is. De brutomarge (de omzet min de kosten) bedroeg bijna 2 miljoen euro.

Bouwprofessionals

De overname van UseIT opent voor Visma de deur naar de bouwsector. Met bijna 150.000 actieve bedrijven is dat een belangrijke sector in België, die een inhaalbeweging op het vlak van de digitalisering aan het maken is.

Zo bundelt het softwarepaket van Bouwsoft CRM en offertes. Bovendien is het verbonden met toeleveranciers en beschikt het over een tool voor projectopvolging. 'Door de samenwerking met Bouwsoft creëren we een voorsprong in de markt van bouwprofessionals', schrijft John Reynders, die Visma's activiteiten in de Benelux leidt, in het persbericht. 'De bouwfirma’s onder onze 1,2 miljoen klanten in Europa kunnen zo profiteren van de Bouwsoft-expertise.'