Digitaal bureau Intracto maakt reuzensprong in Nederland

Intracto biedt bedrijven een waaier aan digitale communicatiediensten aan, zoals het bouwen van websites of het beheer van online marketingcampagnes. Het Kempense bedrijf groeit organisch al met meer dan 25 procent per jaar, maar dat kan volgens stichter-CEO Pieter Janssens nog harder. Sinds het investeringsfonds Waterland in december vorig jaar aan boord kwam, staat er een turbo op de groei.

De zopas afgeronde overname van het Nederlandse Frontmen, dat applicaties maakt voor bedrijven als Air France-KLM, Rabobank en Bol.com, is al de vijfde dit jaar. Frontmen heeft kantoren in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Het overnamebedrag werd niet publiek gemaakt.

Met de 130 medewerkers van Frontmen erbij komt Intracto uit op 240 teamleden in Nederland, op een totaal van 600. Daarmee rukt Intracto naar eigen zeggen op naar de top tien van digitale agentschappen bij onze noorderburen. ‘Ik sluit niet uit dat op termijn de meerderheid van onze activiteiten in Nederland gelocaliseerd zal zijn’, zegt Janssens.

Consolidatie

Eerder dit jaar sloten bedrijven zoals Luon, Raak, ezCompany, Adagio en Prophets al aan bij het parcours van Intracto. ‘Er is een consolidatiebeweging aan de gang’, zegt Janssens. ‘Digitale bedrijven richtten zich vroeger op een deelaspect, zoals marketing, IT, communicatie of consulting. Maar nu willen klanten een aanspreekpunt voor alle facetten bij een bedrijf dat ook kennis in de diepte heeft per pijler. Dat aanbieden is onze missie. Bij ons zitten zowel introverte ontwikkelaars als creatieve geesten.’