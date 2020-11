Digitaledienstengroep Intracto maakt kwantumsprong met grootste overname ooit

De overnametrein van het digitaledienstenbedrijf Intracto dendert voort door de Benelux. De groep rond de Kempische ondernemer Pieter Janssens neemt de Amsterdamse websitespecialist We Are You over en wordt in één klap bijna de helft groter, met een omzet van 170 miljoen euro.

Telde Intracto Group tot voor kort 900 medewerkers, dan zijn het er vandaag plots 1.300. Met zijn 16de overname in nog geen twee jaar lijft de groep rond Pieter Janssens het Amsterdamse bedrijf We Are You in, waar 400 mensen werken. Daardoor zal de omzet volgend jaar groeien van 120 miljoen euro naar 170 miljoen euro.

Intracto specialiseert zich in digitale transformatie, merkenstrategie, digitale marketing en campagnes. Klanten zijn onder meer Unilever, Proximus, D'Ieteren, Knauf Insulation, AkzoNobel, Canon, Alphabet, Michelin, Brussels Airport, Alken-Maes, Axa, McDonald's, Quick-Step, Media Markt, Kom op tegen Kanker en Volvo.

In 15 jaar groeide het bedrijf uit van een eenmanszaak die websites bouwde voor de lokale middenstand en kmo’s naar een fullservicebedrijf in marketing, communicatie en strategisch advies dat de hele Benelux bestrijkt. In totaal deed de groep in haar 15-jarige bestaan al 25 overnames.

De helft en de grootste daarvan gebeurden sinds eind 2018, toen het Belgisch-Nederlandse private-equityhuis Waterland instapte. Dat bezit nu bijna de helft van de aandelen, net als oprichter Pieter Janssens. De overige aandelen zitten bij een aantal ondernemers die hun onderneming verkochten aan Intracto en de opbrengst herinvesteerden in het bedrijf. Onder anderen Peter Hinssen en Steven Van Belleghem, die in 2018 hun digitaal bureau Snackbytes verkochten aan Janssens, zijn daarbij.

Efteling

Sinds dit jaar behoren de Nederlandse sectorgenoten Isaac, One Shoe, Burst en vorige week het Antwerpse iValue tot de groep. Dat waren eerder kleinere overnames, met telkens enkele tientallen medewerkers. Met We Are You heeft Intracto de grootste vis in zijn bestaan te pakken. Het verzorgt de website en de digitale communicatie van onder meer De Efteling, Eneco en de Van der Valk-hotels.

Een unicorn worden? Daar zijn we nog niet, maar het is misschien wel een stiekeme wens om dat over enkele jaren te zijn. Pieter Janssens Oprichter en CEO Intracto

Topman en oprichter Janssens maakt er geen geheim van dat hij in marketing, communicatie en strategisch advies dezelfde ambities koestert als wat Jonas Dhaenens van team.blue, voorheen Combell, nastreeft in de wereld van websitehosting: een pan-Europese speler uitbouwen door de forse combinatie van organische groei en overnames. Team.blue heeft intussen de status van unicorn bereikt, een niet-beursgenoteerd techbedrijf met een geschatte waardering van 1 miljard euro. ‘Zover zijn we nog niet’, zegt de ambitieuze Janssens. ‘Het is wel een stiekeme wens om daar over enkele jaren ook te staan. Misschien tegen het moment dat Waterland toe is aan een exit.’

Duitsland

We zullen op ons pad steeds meer de grote consultants tegenkomen. Die maken zelf hun dienstenaanbod steeds digitaler. Het verschil is dat wij digitaal geboren zijn en niet vertraagd worden door een grote erfenis. Pieter Janssens Oprichter en CEO Intracto

Janssens verwacht de komende maanden en jaren nog een pak overnames te doen. In de Benelux wil hij in Brussel een groeispurt inzetten, aantrekkelijk door de concentratie aan dienstenbedrijven en hoofdkwartieren. 'Daarnaast missen we nog enkele puzzelstukken in strategisch advies en in media management (het beheer van verschillende mediakanalen, red.).'

Wordt dat geen al te grote spreidstand van websitebouwen aan de ene kant van het spectrum tot strategisch advies aan de andere kant? 'Dat kan maar als je zowel in de breedte als de diepte voldoende groot wordt. En we gaan het heel voorzichtig uitbouwen. Maar toegegeven, we zullen op ons pad, behalve de traditionele marketingagentschappen, steeds meer de grote consultants tegenkomen. Die maken zelf hun dienstenaanbod steeds digitaler. Het verschil is dat wij digitaal geboren zijn en niet vertraagd worden door een grote erfenis.'

Als de Benelux-puzzel helemaal gelegd is, wil Janssens zijn pijlen richten op Duitsland en Denemarken. ‘We screenen daar nu al overnameprooien’, zegt Janssens. ‘In Duitsland wordt het de regio rond Düsseldorf. Maar voor je zo’n deal sluit, wil je de mensen in levende lijve ontmoeten en de markt goed leren kennen. Corona en het reisverbod hebben dat wat vertraagd.’

Het is de bedoeling om uiteindelijk al de overnames van de voorbije jaren stelselmatig onder één bedrijfsmerk te brengen. 'Dat is de allerlaatste stap van de integratie. Eerst willen we van de bedrijfscultuur, de teams, de interne manier van werken en de commerciële aanpak één geheel maken. In januari hopen we onze plannen te ontvouwen om al onze Antwerpse bedrijven samen te brengen op één campus. Pas op het einde van dat lange traject, over enkele jaren, kunnen we beginnen te denken aan de rebranding van de hele groep.'