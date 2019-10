'Directie van Econocom is hypocriet'

Een ontslagen vakbondsman hekelt het personeelsbeleid bij de IT-dienstengroep. En hij waarschuwt dat een verkoop van Econocom in de sterren geschreven staat.

'Welkom in mijn nieuwe bureau', verwelkomt de in het groen uitgedoste Laurent Vanhaelen een 'rode' collega-vakbondsman die de parking van de IT-dienstengroep Econocom in het Zaventemse bedrijvenpark Horizon opgewandeld komt. Dat bureau is er een op wielen: een mobilhome uit de jaren 80.

Vanhaelen, de hoofdafgevaardigde van de christelijke vakbond CNE, werd afgelopen zomer ontslagen door Econocom na 19 jaar de werknemers te hebben vertegenwoordigd. Uit protest voert de vakbondsman deze week een ludieke actie voor de deur van de IT-groep. Vanhaelen serveert werknemers koffie en sinaasappelsap en probeert ze warm te maken om zich kandidaat te stellen bij de sociale verkiezingen van mei volgend jaar.

Burn-outs

Econocom zit verveeld met de actie - de bonden kregen te horen dat ze het imago van de groep schaadt - en stuurde vrijdag een communiqué uit om het belang van sociaal overleg en sociale verkiezingen te benadrukken. 'Een permanente en constructieve dialoog met de vertegenwoordigers van de medewerkers is onontbeerlijk voor een goede verstandhouding tussen werkgever en werknemers en vormt een kernonderdeel van het personeelsbeleid. Econocom hecht veel belang aan het welzijn en de bescherming van zijn werknemers.'

'Hoe hypocriet!', reageren Vanhaelen en andere vakbondslui die mee actie voeren. 'Er is helemaal geen dialoog. In de ondernemingsraad wordt alleen beslist om de plastic drinkbekers te vervangen door een kartonnen variant', zegt Vanhaelen. 'En dat terwijl het hoge aantal burn-outs - 10 procent van het personeel is langdurig ziek - bewijst dat er iets moet veranderen. Stress door micromanagement doet de medewerkers onnodig één tot twee uur per dag overwerken.'

Peter Darin van ACV Puls vult aan: 'De directie zegt dat ze een sociale dialoog wil. Waarom zette ze dan onlangs twee van onze gedelegeerden aan de deur?'

Verkoop

Vanhaelen waarschuwt voorts voor een verkoop van Econocom. Volgens de vakbondsman heeft Bouchard recent intern de 'Groupe 58' opgericht - naar de 58 sterren die worden gebruikt bij astronavigatie -, een club van medewerkers die Econocom verkoopklaar moeten maken.

Chantal De Vrieze, CEO van Econocom BeLux en lid van het uitvoerend comité van de groep, valt uit de lucht. 'Dat is absoluut niet aan de orde. Bepaalde activiteiten die niet aan de verwachtingen voldoen staan te koop, maar niet de hele groep.' Ook vanuit het hoofdkwartier in Parijs wordt het idee van een verkoop weggewuifd. 'Fifty Eight is een adviesbureau in digitale transformatie voor bedrijven. Het past in de satellietenaanpak van Econocom en heeft niets te maken met een verkoop.'

De topvrouw weerlegt ook dat er binnen de ondernemingsraad niet wordt gekeken naar de langdurige afwezigen. 'We plannen daar een 'deep dive'. 10 procent is overigens het gemiddelde bij Belgische bedrijven, burn-outs zijn een algemeen fenomeen. Het is niettemin een bekommernis om dat aantal naar beneden te halen.'