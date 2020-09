Dubbelslag in de maak voor investeringsfonds Sofindev

Het Belgische investeringsfonds Sofindev zet zijn meerderheidsbelang in het softwarebedrijf GeoDynamics te koop. Parallel voert het gesprekken over een instap in Mediagenix, dat software maakt voor het programmabeheer bij tv-zenders en streamingbedrijven.

Voor de verkoop van het belang van 50,1 procent in GeoDynamics heeft Sofindev de consultant EY in de arm genomen, zeggen meerdere bronnen. Meerdere potentiële investeerders werden al gecontacteerd. Het zou om financiële en industriële partijen. Sofindev is van oorsprong een investeringsvehikel van de holding Sofina, de warenhuisketen en de familie Colruyt en van de familie De Clercq (Interparking).

Het Kortrijkse bedrijf GeoDynamics is een ontwikkelaar van software om op afstand de locatie te bepalen van voertuigen of mensen, track- & tracesoftware in het vakjargon. GeoDynamics heeft al meer dan 40.000 bedrijfsvoertuigen uitgerust met zijn software. Van 100.000 mobiele medewerkers worden de lonen berekend op basis van gegevens die de GeoDynamics-hardware en -software genereren en registreren.

40.000 Bedrijfsvoertuigen GeoDynamics heeft al meer dan 40.000 bedrijfsvoertuigen uitgerust met zijn software.

Bij de ruim 3.300 klanten van het bedrijf zitten zowel kleine kmo’s als internationale groepen met een uitgebreid wagenpark, onder meer het bouwbedrijf BAM, de technische dienstverlener Imtech, Willy Naessens en meerdere brandweerkorpsen.

Sofindev stapte 4,5 jaar geleden in het kapitaal. De rest van de aandelen zit in de handen van de oprichters Stijn Stragier (West-Vlaamse Ondernemer van het Jaar in 2019) en Peter Vermeersch, allebei nog steeds managing partners van het bedrijf. GeoDynamics zou erg rendabel zijn en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 6 à 7 miljoen euro halen op een omzet van minder dan 13 miljoen.

Tv-programma’s

GeoDynamics is niet het enige dossier waarop Sofindev werkt. Het investeringsfonds zou volgens onze informatie parallel gesprekken voeren over een instap in Mediagenix, een bedrijf dat wereldwijd aan de top staat als leverancier van software voor het programmabeheer bij tv-zenders en streamingbedrijven.

Of Sofindev de enige gegadigde is, is niet bekend. Volgens een goede bron is bij Mediagenix interesse om het aandeelhouderschap te herbekijken. Er lopen gesprekken met geïnteresseerde partijen, zegt onze bron.

Disney+

Mediagenix sloeg eind vorig jaar kort na zijn lancering Disney+ aan de haak. Het streamingplatform van de Amerikaanse entertainmentreus is over enkele weken ook in België beschikbaar. Maar Disney is niet de enige prestigieuze klant. Ook BBC, TF1 en Al Jazeera zijn klant aan huis in Groot-Bijgaarden. Mediagenix heeft met Whats'on, een softwarepakket voor de planning van uitzendschema's en het beheer van programmarechten, voet aan de grond bij meer dan 2.000 zenders van 100 mediabedrijven.

2.000 ZENDERS Mediagenix heeft met zijn software Whats'on voet aan de grond bij meer dan 2.000 zenders van 100 mediabedrijven.

Mediagenix ontstond in 1992 toen de toenmalige VUB-spin-off van de nog jonge commerciële zender VTM de vraag kreeg een planningssysteem te maken voor zijn zendschema's. Bij de doorstart na een faillissement in 2002, onder impuls van hoofdaandeelhouder Bruno Denys, ging het radicaal de internationale toer op. In 2016 won Mediagenix de Leeuw van de Export en werd het Beloftevolle Onderneming van het Jaar. Twee jaar later opende het een kantoor in Fort Lauderdale (Florida). Mediagenix is ook aanwezig in Bangkok en Singapore.

Het bedrijf uit Groot-Bijgaarden boekte vorig jaar een omzet van bijna 29 miljoen euro (+5%) en een bedrijfswinst van 10,3 miljoen (+18%). De coronacrisis lijkt geen al te diepe wonden geslagen te hebben. Eind mei meldden de bestuurders in de marge van de jongste jaarrekening dat de pandemie tot vertraging leidde, maar dat er geen projecten waren stopgezet.

Nummer twee

'Vandaag zijn we het nummer twee, na het Amerikaans-Israëlische Operative Media. Maar met de omschakeling naar een cloud- en Saas-model (software as a service), waar we volop aan werken, kunnen we het SAP van het tv-contentbeheer worden, dé wereldwijde referentie’, zei CEO Dirk Debraekeleer eind vorig jaar. Debraekeleer (ex-RealDolmen) werd in februari opgevolgd door de Fransman Fabrice Maquignon en werd voorzitter van de raad van bestuur van Mediagenix. Hij verving in die functie hoofdaandeelhouder Bruno Denys, die nog steeds bestuurder is.

Sofindev wil geen commentaar kwijt over de twee dossiers. ‘We zijn continu met verschillende dossiers bezig, zowel aan de koop- als aan de verkoopkant. Zolang er niets te melden is, communiceren we niet’, zegt managing partner Jan Camerlynck.