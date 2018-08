Dure iPhone stuwt Apple naar de 1.000 miljard

Apple klopte afgelopen kwartaal de verwachtingen van de analisten. Vooral de dure iPhones gingen als broodjes de deur uit. Apple wordt mogelijk het eerste Amerikaanse bedrijf dat 1.000 miljard dollar waard is.

Apple lijkt steeds meer een bedrijf van luxe-artikelen te worden. De Amerikaanse elektronicareus uit Cupertino verkocht in het derde kwartaal 41,3 miljoen iPhones, een procent meer dan een jaar eerder maar een half miljoen minder dan verwacht. Niet echt spectaculair dus. Wel opmerkelijk is dat Apple met de verkoop van zijn iPhones veel meer geld verdiende omdat het meer dure modellen verkocht.

41,3 miljoen iPhones Aantal iPhones dat Apple in het derde kwartaal verkocht

De stevig geprijsde nieuwe iPhone X - die in de winkel rond de 1.000 euro of dollar kost - ging vlotjes over de toonbank en was volgens financieel directeur Luca Maestri van Apple de 'bestseller' van het kwartaal. De gemiddelde iPhone-prijs steeg 724 dollar. Analisten rekenden op 694 dollar.

Ook de 'Apple-wearables' zoals de Apple Watch en de draadloze AirPods 'oortjes' droegen, volgens topman Tim Cook van Apple meer bij tot de winst. De afgelopen tien kwartalen waren ze goed voor 10 miljard dollar omzet en in het laatste kwartaal steeg de omzet met maar eventjes met 60 procent. 'We kunnen de vraag naar de AirPods niet volgen', zegt Maestri.

Apple verkocht ook 11,6 miljoen iPads en 3,7 miljoen computers. Maar de 'slimme i-telefoon' is nog altijd Apples belangrijkste product, goed voor meer dan de helft van de omzet.

Beter dan Samsung

Die omzet steeg in het afgelopen kwartaal met 17 procent tot 53,3 miljard dollar. De nettowinst klom van 9 naar 11,5 miljard dollar of 2,34 dollar per aandeel. Het is volgens Cook 'het beste derde kwartaal' van de groep.

Het bedrijf dat werd opgericht door Steve Jobs doet daarmee beter dan zijn rivaal Samsung dat zijn omzet en winst afgelopen kwartaal zag dalen. De Zuid-Koreaanse elektronicagigant had er wel last van dat de rek in de smartphonemarkt er een beetje uit is en kon zich met zijn grotere schermen niet echt doorduwen.

De resultaten van Apple zijn ook beter dan de verwachtingen van analisten. Zij rekenen op 52,3 miljard dollar omzet en een winst an 2,18 dollar per aandeel.

Nieuwe modellen

Apple blijft ook heel optimistisch over de toekomst. In het najaar worden naar alle waarschijnlijkheid opnieuw drie nieuwe iPhone-modellen gelanceerd. Die moeten de omzet in het vierde kwartaal doen stijgen naar 60 à 62 miljard dollar, zo laat Apple weten. Dat is meer dan analisten hadden vooropgesteld. Zij gingen uit van 59,6 miljard dollar.

De iPhone X was de bestselller van het afgelopen kwartaal Luca Maestri Cfo Apple

Apple wint ook opnieuw terrein in China. Daar steeg de omzet met 19 procent. Apple laat in China trouwens het gros van zijn iPhones maken door het Taiwanese bedrijf Foxconn dat enkele jaren geleden in de media kwam met veelvuldige zelfmoorden onder zijn personeelsleden wegen naar verluidt harde werkomstandigheden.

Limiet op prijs

Voor hoeveel Apple zijn nieuwe iPhones zal verkopen blijft koffiedik kijken. Maar volgens analisten heeft Apple nu met de iPhone X geleerd dat je met dure modellen minder moet verkopen en dat het toch meer winst oplevert. De kans dat de nieuwe iPhones goedkoop zullen zijn, lijkt bijgevolg klein. De hoge iPhone-prijs baart sommige analisten wel zorgen want er staat natuurlijk een limiet op de prijs die je voor een smartphone kan vragen.

Ook de Apple-diensten - waaronder het streamen van muziek en video - deden het goed. Zij haalden volgens Apple 300 miljoen abonnees en boekten 9,5 miljard dollar omzet. Analisten gingen uit van 9,1 miljard. In dat segment ondervindt Apple grote concurrentie van onder meer Spotify en Netflix.

Apple is op weg om het eerste Amerikaanse bedrijf te worden dat de kaap van 1.000 miljard dollar beurswaarde overschrijdt. Nu schommelt de waarde rond 961 miljard dollar.

Niet de grootste

Uit recente berekening van marktonderzoeker International Data Corporation (IDC) is Apple niet langer de nummer twee op de smartphonemarkt na Samsung.