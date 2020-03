Durffonds Ergon stapt in softwarebedrijf Sofico

Het durffonds Ergon Capital komt aan boord bij Sofico, een Gentse software-ontwikkelaar voor de leasingsector. Dat vernam De Tijd. Het prijskaartje is niet bekend.

Sofico is een leverancier van software voor autofinanciering, leasing-, vloot- en mobiliteitsmanagement. Zijn bekendste product is de software 'Miles'. Het 32 jaar oude bedrijf groeide de jongste jaren fors en is goed voor een omzet van meer dan 40 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van ruim 10 miljoen. Er werken wereldwijd zo'n 340 mensen voor Sofico.

Het Gentse bedrijf - tot nu toe nog steeds in handen van zijn oprichters - zocht een partner om zijn groeiplannen te ondersteunen. Die partner wordt Ergon. De oprichters herinvesteren in de nieuwe constructie aan de zijde van het investeringsfonds. Hoeveel Ergon in Sofico pompt, is niet bekend. De fusie- en overnameadviseur Omnicap begeleidde Sofico bij de deal.

Sofico wordt het tweede Belgische bedrijf in de huidige portefeuille van Ergon. Het andere is de snackfabrikant Vanreusel.

Vier fondsen

Ergon haalde vorig jaar in het kader van zijn vierde fonds 580 miljoen euro op, ver boven het doel van 500 miljoen dat het voor ogen had. Het grootste Ergon-fonds ooit is bijna vier keer zo groot als het eerste.

Opmerkelijk is dat de participatie van de familie Frère - dat destijds Ergon oprichtte - in het laatste fonds voor het eerst onder de grens van 50 procent gedaald is. Sienna Capital, de private-equitypoot van de Frère-holding GBL, investeerde er 200 miljoen euro in. De rest van de middelen komt van een reeks rijke families, vermogensbeheerders, verzekeraars en stichtingen.