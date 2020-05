EVS doet grote overname in Nederland

De Luikse specialist in beeldservers EVS legt meer dan 10 miljoen euro op tafel voor sectorgenoot Axon. 'Een erg complementair bedrijf', zegt CEO Serge Van Herck.

Op een paar kleine deals na, jaren geleden, heeft het Luikse technologiebedrijf EVS Broadcast Equipment geen traditie van overnames. Daar komt nu verandering in met de aankoop van Axon, een bedrijf met 80 werknemers en 17,5 miljoen euro omzet. EVS haalde vorig jaar 103 miljoen euro omzet.

EVS legt 10,5 miljoen euro op tafel. Daar kan later nog een earn-out van 2,5 miljoen euro bijkomen, als het bedrijf bepaalde doelstellingen haalt.

EVS kan de overname financieren dankzij zijn stevige financiële structuur, zegt Van Herck. Hij schrapte eerder het slotdividend, wat 7,5 miljoen euro cash in het bedrijf houdt.

De overname past in het nieuwe strategische plan van EVS om de productportefeuille uit te breiden. EVS is vooral bekend om zijn technologie om beelden te vertragen, die veel gebruikt wordt bij sportevenementen.

Zendwagens

'Axon is erg complementair', zegt Van Herck. 'Het bedrijf heeft andere producten die terug te vinden zijn in zendwagens, zoals een systeem om beelden om te zetten naar een ander formaat en de software Cerebrum om verschillende apparaten te controleren en aan te sturen'.

Van Herck ziet ook mogelijkheden in het buitenland. 'In sommige regio's, zoals Noord-Amerika, was Axon nog niet aanwezig. Daar zien we mogelijkheden om hun oplossingen te verkopen aan onze klanten.'

Het merk Axon zal geïntegreerd worden in EVS. De overnemer wil de twee grote vestigingen van Axon behouden: het hoofdkantoor in het Nederlandse Gilze, tussen Breda en Tilburg, en een kantoor in het VK.

Met de overname groeit het personeelsbestand van EVS tot 550 mensen. 'De helft van het Axon-personeel bestaat uit ingenieurs, met een profiel vergelijkbaar met onze werknemers', zegt Van Herck.

Mogen we na deze deal nog andere overnames verwachten? 'We zullen nog voortwerken aan onze strategie om het productaanbod uit te breiden. Hier en daar zullen we nog overnames doen', geeft de CEO aan.

