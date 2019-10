Easi bekroond tot Franstalige Onderneming van het Jaar

Easi, dat zijn uitvalsbasis in Nijvel heeft, is maandag bekroond tot de Franstalige Onderneming van het Jaar, een organisatie van EY, BNP Paribas Fortis en L'Echo. In 20 jaar is Easi uitgegroeid tot een solide informaticaspeler. Met 250 werknemers is het gespecialiseerd in de ontwikkeling van boekhoudsoftware voor ondernemingen. Tegelijkertijd neemt ze ook het IT-beheer van een resem bedrijven voor haar rekening.