Econocom bespaart 20 miljoen euro

De nettowinst kwam op 39,4 miljoen euro of 54 procent lager dan het jaar voordien. Die daling is te wijten aan de hervormingen die het bedrijf de jongste maanden invoerde. Er ligt nog een plan op tafel, waarbij Econocom 20 miljoen euro wil besparen.

Desalniettemin blijft Econocom ambitieus. CEO Jean-Louis Bouchard zegt nog nieuwe mensen te willen aantrekken voor zijn verkoopteam en uit te zijn op selectieve overnames. '2018 is afgesloten met groei dankzij de substantiële inspanningen van de teams, vooral in het laatste kwartaal. We werken nu aan een nieuwe fase van ontwikkeling van de groep. We zullen ons focussen op bepaalde activiteiten, snoeien in de vaste kosten en investeren in een sterker verkoopteam. Dit alles zonder onze schuldenlast op te krikken.'