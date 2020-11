Econocom doekt consultingpoot Fifty-Eight op

Econocom lanceerde begin 2019 in alle discretie Fifty-Eight Group. Het doel was bedrijven als consultant in hun digitaliseringsparcours bij te staan en hun 'digitale verspilling' - het gebruik van te veel dure IT-oplossingen tegelijk - in kaart te brengen. Econocom begaf zich met dat initiatief op het terrein van spelers als EY, Boston Consulting, Accenture en McKinsey.