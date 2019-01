Econocom mikt op winstgroei

Econocom slaagde er in 2018 zijn omzet met 8 procent op te krikken, tot 2,85 miljoen euro.

De operationele winst komt uit op 115 miljoen euro. Dat is iets lager dan de prognose die Econocom zelf in oktober nog maakte (120 miljoen) en beduidend lager dan in 2017, toen de operationele winst nog op 154 miljoen euro afklokte.