Econocom stuurt winstwaarschuwing uit

De beursgenoteerde ICT-groep Econocom zei in april dat de winst dit jaar zou stijgen, maar waarschuwt donderdagavond dat een daling in het vooruitzicht ligt.

Onze prestaties in de eerste jaarhelft vallen lager uit dan de verwachtingen. Daarom verlagen we onze verwachtingen voor dit boekjaar.

In de eerste helft van 2018 kwam de bedrijfswinst volgens de eerste berekeningen uit op 33 miljoen euro . In de eerste zes maanden van vorig jaar was dat nog 58 miljoen euro.

Kosten besparen

'Onze prestaties in de eerste jaarhelft vallen lager uit dan de verwachtingen', zegt CEO Robert Bouchard. 'Daarom verlagen we onze verwachtingen voor dit boekjaar.' Hij zegt dat een kostenbesparingsplan dat al in uitvoer was, wordt versneld.