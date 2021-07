Econocom trekt opnieuw op overnamepad

Dat opkuiswerk, dat gepaard ging met kostenbesparingen, is grotendeels achter de rug. En dat is zichtbaar in de resultaten. Econocom pakte in de eerste jaarhelft uit met een recurrente operationele winst van 62,3 miljoen euro of 40 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De operationele winstmarge verbeterde met 1,4 procentpunt tot 5 procent. Netto verdiende de IT- dienstverlener 31,3 miljoen euro, bijna zesmaal meer dan een jaar geleden.