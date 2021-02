Econocom verwacht weer groei in 2021

De Franse IT-dienstengroep heeft in het coronajaar 2020 iets meer winst geboekt en rekent dit jaar weer op solide groei.

Econocom had op 21 januari al gedeeltelijke jaarresultaten gepubliceerd en die worden nu bevestigd een aangevuld met extra informatie. Bekend was al dat de omzet in 2020 met 11,3 procent is gedaald tot 2,56 miljard euro. Door de coronacrisis hebben klanten projecten uitgesteld en was het ook moeilijker om nieuwe contracten binnen te halen.

De omzet van de tak ‘Digital Services and Solutions’ (DSS) kwam 5,9 procent lager uit, waarbij het vierde kwartaal opnieuw groei kende. De tak ‘Technology Management & Financing’ (TMF) kende een grotere omzetdaling van 19,6 procent. Bedrijven keken wat de kat uit de boom, terwijl Econocom ook bewust het volume zelf gefinancierde digitale projecten terugschroefde.

Terugbetaling uitgiftepremie

Dankzij kostenbesparingen en het focussen op rendabelere projecten steeg de courante bedrijfswinst met 2,2 procent tot 122,5 miljoen euro. De operationele winstmarge verbeterde zo van 4,2 tot 4,8 procent. Ook hier zien we een uiteenlopende evolutie bij de twee takken: de courante bedrijfswinst van DSS steeg met 12,5 procent, die van TMF kwam 15,8 procent lager uit.

Econocom boekt een nettowinst van 50,2 miljoen euro, wat iets meer is dan in 2019 (48,6 miljoen euro). De raad van bestuur stelt de terugbetaling van een uitgiftepremie ten bedrage van 0,12 euro per aandeel voor. Dat stemt overeen met het dividend dat vorig jaar werd betaald.

Schuldenvrij

Opvallend is dat Econocom vorig jaar schuldenvrij is geworden. Op 31 december was er een kaspositie van 20 miljoen euro tegen een nettoschuld van 252 miljoen een jaar eerder. Het bedrijf schrijft dat toe aan ‘de structurele verbetering van het werkkapitaal’ en aan 125 miljoen euro opbrengsten uit de verkoop van niet-strategische activa.

Solide groei

Voor 2021 klinkt Econocom optimistisch. Het bedrijf heeft de voorbije twee jaar een transformatieplan doorgevoerd om beweeglijker en competitiever te worden. De kosten werden teruggedrongen, de activiteitenportefeuille opgekuist en de schulden drastisch verminderd. ‘Econocom staat nu klaar om weer de weg van langdurige groei op te gaan, zowel organisch als door doelgerichte overnames, en tegelijk kosten en schulden te beheersen’, klinkt het in het persbericht.