Econocom voldoet aan verwachtingen

De groep Econocom realiseerde vorig jaar een omzet van 2,93 miljard euro, of een lichte daling van 0,8 procent. Als men geen rekening houdt met het Italiaanse filiaal, waar een fraudezaak aan het licht kwam, was er sprake van een groei met 4,5 procent, zo meldt het bedrijf. De grootste tak, Digital Services and Solutions, kon de omzet met 7,4 procent verhogen tot 1,8 miljard euro. Bij de poot Technology Management & Financing tekende zich een omzetdaling van 10 procent af tot 1,12 miljard euro.