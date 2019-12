Eerste boete voor overtreding regels rond cookies

De website Jubel.be is veroordeeld voor het niet correct toepassen van de regels rond cookies op websites. Het is de eerste dergelijke veroordeling in ons land.

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), de vroegere Privacycommissie, oordeelde dat de website Jubel.be de regels rond cookies overtrad, meldt De Standaard. Volgens de Euorpese GDPR-richtlijn moeten gebruikers toestemming verlenen wanneer er cookies worden gebruikt die niet strikt noodzakelijk zijn. Bovendien moet het cookiebeleid transparant zijn. Op beide vlakken schoot Jubel.be tekort.

Dat net Jubel.be wordt veroordeeld is ironisch: het gaat om een website gespecialiseerd in juridische informatie. Anne Knops, zaakvoerder van Knops Publishing en uitgever van Jubel.be, betreurt de boete. 'Ons cookiebeleid was niet in orde. Als juridisch platform vinden we dat belangrijk en dus hebben we meteen meegewerkt. We zijn trots dat wij nu in orde zijn.'

Maar Knops gooit ook een steen naar vele andere websites. 'Ik denk dat heel weinig sites in orde zijn, en dan druk ik me nog eufemistisch uit', klinkt het in De Standaard.

Geen toestemming

Wat had de website dan precies verkeerd gedaan? In de eerste versie van de site werden cookies gebruikt zonder toestemming van de gebruiker. In een latere versie waren de vakjes om toestemming te geven op voorhand aangekruist. Dat is een praktijk die vaak voorkomt, maar niet mag volgens de regels.

Daarnaast was de uitleg over het cookiebeleid niet in alle talen beschikbaar, stonden er fouten in en was die onvolledig. De site lijstte niet alle cookies op, omdat die ook door derde partijen geplaatst kunnen worden, bijvoorbeeld om statistieken bij te houden.

15.000 euro